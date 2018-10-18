Turiste sahte dolar veren taksici ile Uberci yumruk yumruğa kavga etti!

Eminönü'nde Uber sürücüsü, turistlere sahte dolar verdiğini iddia ettiği taksici ile yumruk yumruğa kavga etti. Yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Turiste sahte dolar veren taksici ile Uberci yumruk yumruğa kavga etti!

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Fatih Eminönü Reşadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iskele meydanında bekleyen kadın müşteriyi taksiciler “yakın mesafe” olduğu gerekçesiyle araçlarına almadı. Birkaç aracın kadının almadığını gören UBER sürücüsü Yakup Bayıroğlu (42), cep telefonuyla olanı biteni görüntüledi.

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Turiste sahte dolar veren taksici ile Uberci yumruk yumruğa kavga etti!

Bayıroğlu görüntü kaydı yaptığı esnada bir taksi şoförünün turistlerden aldığı doları bir başka taksiciye verdiğini ve el çabukluğuyla sahtesiyle değiştirdiğini gördü. Bunun üzerine peşinden giden UBER sürücüsü, turistleri durdurarak durumu izah etmeye çalıştı.

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Turiste sahte dolar veren taksici ile Uberci yumruk yumruğa kavga etti!

YUMRUK VE TOKATLARLA BİRBİRİNE GİRDİLER: Bayıroğlu turistlere taksicinin verdiği doların sahte olduğunu anlattığı esnada başka bir taksici ise duruma müdahale etmeye çalıştı. UBER sürücüsü Bayıroğlu’na küfür de eden kimliği belirsiz taksici ardından söylemlerini daha da ağırlaştırdı.

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Turiste sahte dolar veren taksici ile Uberci yumruk yumruğa kavga etti!

Küfürlerin havada uçuşması üzerine UBER sürücüsü ile taksici birbirine girdi. Yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada, vatandaşlar dakikalarca tarafları ayırmaya çalıştı. Zaman zaman ayrılarak küfürleşen ardından tekrar kavga eden UBER sürücüsü ve taksici, bir süre sonra vatandaşları araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar ise UBER aracındaki bir turistin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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