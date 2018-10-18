Turiste sahte dolar veren taksici ile Uberci yumruk yumruğa kavga etti!

YUMRUK VE TOKATLARLA BİRBİRİNE GİRDİLER: Bayıroğlu turistlere taksicinin verdiği doların sahte olduğunu anlattığı esnada başka bir taksici ise duruma müdahale etmeye çalıştı. UBER sürücüsü Bayıroğlu’na küfür de eden kimliği belirsiz taksici ardından söylemlerini daha da ağırlaştırdı.