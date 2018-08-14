Türbede dua eden kadın, ölümden saniyelerle böyle kurtuldu!

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada virajı alamayan araç kontrolden çıkarak takla atmış, olayda 2 kişi yaralanmıştı. Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın hemen öncesinde türbede dua eden bir kadının ölümden son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Görüntülerde bir kadın türbede dua ederek bir süre zaman geçiriyor. Daha sonra kazanın meydana geldiği caddeye doğru yürüyen kadın, bir süre sonra durarak tekrar arkasına bakıyor. Bu sırada trafik levhasına çarparak sürüklenen otomobil, kadının hemen önünde geçerek takla atıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın da büyük bir panik yaşıyor.

  • Güncel 14 Ağustos 2018 11:48
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Metin Taner 14 Ağustos 2018 12:24 Türbede dua edip dilek dileme nelere mal olmakta. Siz siz olun meftaları rahat bırakın yoksa başınıza başka şeylerde gelebilir.

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