Türban takıp Müslümanım dedi akıl almaz yalanlarla fenomen oldu!

Son günlerde deyim yerindeyse mantar gibi türeyen sosyal medya fenomenlerine biri daha eklendi. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Negin Vaand... Fakat şu anda instagram'fa 504 bin takipçisi oan Negin Vaand'ın durumu diğerlerinden biraz farklı.. Negin Vaand'ı fenomen yapan attığı akıl almaz yalanlar...
Negin Vaand, Instagram'da binlerce benzerini gördüğümüz Insta-modellerden biri. Onu olay yapan ise sürekli söylediği yalanlar ve her gün kimlik değitirmesi. Gelin daha 20 yaşında olmasıan rağmen gündem olan bu genç kızı tanıyalım...
Ancak onu şöhrete kavuşturan asıl neden söylediği yalanlardı. Öncelikle Rusya'da yaşayan bir Çeçen olduğunu söylüyordu.
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