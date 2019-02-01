Türban takıp Müslümanım dedi akıl almaz yalanlarla fenomen oldu!

Son günlerde sosyal medyada adını sık sık duyduğumuz isimlerden biri Negin Vaand. İnsta-modellerden biri olan Negin Vaand'ın özelliği ise akıl almaz yalanlarla bir anda fenomen olması. Peki kimdir bu 504 bin takipçisi olan fenomen...

Türban takıp Müslümanım dedi akıl almaz yalanlarla fenomen oldu!

Son günlerde deyim yerindeyse mantar gibi türeyen sosyal medya fenomenlerine biri daha eklendi. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Negin Vaand... Fakat şu anda instagram'fa 504 bin takipçisi oan Negin Vaand'ın durumu diğerlerinden biraz farklı.. Negin Vaand'ı fenomen yapan attığı akıl almaz yalanlar...

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Türban takıp Müslümanım dedi akıl almaz yalanlarla fenomen oldu!

Negin Vaand, Instagram'da binlerce benzerini gördüğümüz Insta-modellerden biri. Onu olay yapan ise sürekli söylediği yalanlar ve her gün kimlik değitirmesi. Gelin daha 20 yaşında olmasıan rağmen gündem olan bu genç kızı tanıyalım...

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Türban takıp Müslümanım dedi akıl almaz yalanlarla fenomen oldu!

ADI BİLE YALAN: Gerçek adı Negin Ghalavand olan 1999 doğumlu genç kız, iki yıl önce Cindy Kimberly ve Lana Del Rey gibi isimlere benzetilince takipçi sayısı artmaya başladı.

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Türban takıp Müslümanım dedi akıl almaz yalanlarla fenomen oldu!

Ancak onu şöhrete kavuşturan asıl neden söylediği yalanlardı. Öncelikle Rusya'da yaşayan bir Çeçen olduğunu söylüyordu.

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