Turabi kötü haberi verdi mekanın cennet olsun...

Turabi son haberi instagram hesabından paylaştı. 3 kez survivor'a katılan ve 2 kez şampiyon olan Turabi bu kez yaptığı son paylaşımla sevenlerini üzdü. Her zaman destekçimdi dediği dedesini kaybeden Turabi güle güle dedem mekanın cennet olsun yazarak son paylaşımını yaptı.

Turabi Çamkıran dedesinin vefatını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'MEKANIN CENNET OLSUN DEDEM'

Turabi Çamkıran paylaşımına, ''Hayat dediğin iki kelime hoşgeldin, güle güle. Mekanın cennet olsun dedem'' notunu yazdı.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR: Turabi Çamkıran, 10 Mart 1988 yılında Mersin, Erdemli'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Mersin'de geçiren Turabi, lise eğitimini de Mersin'de tamamlamıştır. Lise yıllarında Break Dansa merak salmış ve bu yeteneğini geliştirmek için lisans eğitimini MErsin Üniversitesinde Güzel Sanatlar Bölümü okuyarak tamamlamıştır.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok dansı yapabilen Turabi, talep edenlere özel dans dersleride verdi. Çocukluk yıllarında dans ile birlikte dövüş sporlarına da merak salan Turabi, dövüş eğitimleri almaya başladı. Türkiye'de düzenlenen Muay Thai maçına katılan Turabi buradaki yenilgisi sonucunda işi yerinde öğrenmek gerektiğini düşenerek Tayland'a gitti. Tayland'da gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Bunun yanında kafes dövüşlerinde de yarışarak para kazanmaya devam eden Turabi, bu maçlardan birinde yaşadığı ciddi yenilgi sonucundan dövüş alanında bir numara olmaya karar vermiştir.

Hırslı ve azimli tavrı ile dikkatleri üzerinde toplayan Turabi, dövüş sporları ile ilgilenirken de dansa olan ilgisini kaybetmemiştir. 2008 yılında gerçekleşen Benimle Dans Eder Misin? yarışmasına katılmış, 6. haftada üçüncü olarak elenmiştir.

Turabi 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı, jüri üyeliğini Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in üstlendiği Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Burada beklediği şampiyonluğu alamamasının ardından Türkiye'de birçok sanatçının klip ve konserinde dansçı olarak yer aldı.

Turabi Çamkıran, 2014 yılının Mart ayında başlayan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alarak adını Türk halkına duyurmayı başardı. Buradaki yetenekli ve asi tavırları ile izleyicinin dikkatini kazandı. Kısa sürede çok sevilen Turabi Çamkıran, 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu.

Survivor'da gösterdiği başarı ve halkın sevgisini kazanması sonucunda Acun Ilıcalı, 2015 yılında düzenlediği Survivor All Star kadrosuna da Turabi Çamkıran'ı dahil etti. Bu sezonda da birinciliği kazanan Turabi, Survivor yarışmasının korkulan ismi haline geldi.