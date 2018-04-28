Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı 'Burası senin çiftliğin değil' deyip...

Survivor 2018 heyecanı devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Turabi ve Anıl arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Acun Ilıcalı da Turabi'nin hareketlerine ve küfürlerine daha fazla dayanamayarak kararın konseyde verileceğini söyledi.

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı 'Burası senin çiftliğin değil' deyip...

Survivor 2018 heyecanı devam ediyor. Survivor'a 3. kez katılan, çoğu zamanda sert üslubu ve davranışları nedeniyle eleştirilen Turabi Çamkıran yine kavgalarla gündemde. Oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Turabi Çamkıran ve Anıl Berk Baki arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginliğin ardından Acun Ilıcalı, Turabi'yi sert dille uyararak, kararın konseyde verileceğini söyledi. Konseyde de Acun Ilıcalı Turabi için aldığı kararı "Maalesef" diyerek duyurdu.

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Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı 'Burası senin çiftliğin değil' deyip...

Survivor'da kavgalar bitmiyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki mücadele, son günlerde Gönüllüler takımının performansının artması ile daha da kızıştı. Son günlerde tüm oyunları kaybeden Ünlüler takımında sinirler de gerilmeye başladı. 28 Nisan 2018 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Turabi ve Anıl arasında daha oyunun ilk anlarında gerginlik başladı. İlk tartışmada Acun Ilıcalı, Turabi’yi küfür etmemesi yönünde uyardı. Ancak, yarışmanın ilerleyen anlarında gerginlik daha da arttı ve Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında kavga çıktı.

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Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı 'Burası senin çiftliğin değil' deyip...

ACUN ILICALI'DAN TURABİ'YE SERT SÖZLER: Kavganın büyümesi ve Turabi'nin Hakan Hatipoğlu ve diğer Gönüllüler takımı yarışmacılarının üstüne yürümesinin ardından, Acun Ilıcalı sert sözlerle Turabi'yi uyardı. Turabi'ye, "Burası senin çiftliğin değil, istediğini yapamazsın" diyen Acun Ilıcalı, Turabi hakkında kararın ada konseyinde verileceğini söyledi.

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Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı 'Burası senin çiftliğin değil' deyip...

TURABİ SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?: Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından, "Turabi, Survivor'dan diskalifiye mi oluyor?" soruları gündeme geldi. Dokunulmazlık oylamasının yapıldığı ada konseyinde Acun Ilıcalı hala kızgındı ve alınan kararı açıkladı.

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