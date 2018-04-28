Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı 'Burası senin çiftliğin değil' deyip...

Survivor 2018 heyecanı devam ediyor. Survivor'a 3. kez katılan, çoğu zamanda sert üslubu ve davranışları nedeniyle eleştirilen Turabi Çamkıran yine kavgalarla gündemde. Oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Turabi Çamkıran ve Anıl Berk Baki arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginliğin ardından Acun Ilıcalı, Turabi'yi sert dille uyararak, kararın konseyde verileceğini söyledi. Konseyde de Acun Ilıcalı Turabi için aldığı kararı "Maalesef" diyerek duyurdu.

Survivor'da kavgalar bitmiyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki mücadele, son günlerde Gönüllüler takımının performansının artması ile daha da kızıştı. Son günlerde tüm oyunları kaybeden Ünlüler takımında sinirler de gerilmeye başladı. 28 Nisan 2018 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Turabi ve Anıl arasında daha oyunun ilk anlarında gerginlik başladı. İlk tartışmada Acun Ilıcalı, Turabi’yi küfür etmemesi yönünde uyardı. Ancak, yarışmanın ilerleyen anlarında gerginlik daha da arttı ve Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında kavga çıktı.



