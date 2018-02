Turabi Çamkıran kimdir aslen nereli Survivor'un rekortmeni

O belki de Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en sivrilen karakteri. Turabi Çamkıran, katıldığı her iki Survivor'da da adından söz ettirdi. Söz ettirmekle kalmadı her ikisinde birinci olarak çift şampiyon olarak adını Survivor tarihine kazıdı... Kendi has tavırları yanı sıra herkesle takışan, dürüstlükten vazgeçmeyen, kendi tabiriyle 'atar'ı herkese olan, özlü sözleri dillere pelesenk olan Turabi Çamkıran yeniden Survivor macerasında. Survivor 2018 kadrosunda yer alan Turabi Çamkıran, katıldığı bu üçüncü Survivor'da da favori adaylardan. Turabi Çamkıran bu yıl ki güçlü adayların arasından sıyrılıp adını üçüncü kez şampiyonluk hanesine yazdırabilecek mi? Daha Survivor'a gitmeden özlü sözlerine başlayan Turabi Çamkıran'ın adada ne yapacağı şimdiden merak konusu. Peki bu kadar çok konuştuğumuz ve konuşmaya kesinlikle devam edeceğimi Turabi Çamkıran kimdir aslen nereli kaç yaşında? Turabi Çamkıran'ın sevgilisi var mı? Gelin bu ilginç karakter hakkında çok özel bilgilere birlikte bakalım...