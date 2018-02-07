Turabi Çamkıran kimdir aslen nereli Survivor'un rekortmeni

O belki de Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en sivrilen karakteri. Turabi Çamkıran, katıldığı her iki Survivor'da da adından söz ettirdi. Söz ettirmekle kalmadı her ikisinde birinci olarak çift şampiyon olarak adını Survivor tarihine kazıdı... Kendi has tavırları yanı sıra herkesle takışan, dürüstlükten vazgeçmeyen, kendi tabiriyle 'atar'ı herkese olan, özlü sözleri dillere pelesenk olan Turabi Çamkıran yeniden Survivor macerasında. Survivor 2018 kadrosunda yer alan Turabi Çamkıran, katıldığı bu üçüncü Survivor'da da favori adaylardan. Turabi Çamkıran bu yıl ki güçlü adayların arasından sıyrılıp adını üçüncü kez şampiyonluk hanesine yazdırabilecek mi? Daha Survivor'a gitmeden özlü sözlerine başlayan Turabi Çamkıran'ın adada ne yapacağı şimdiden merak konusu. Peki bu kadar çok konuştuğumuz ve konuşmaya kesinlikle devam edeceğimi Turabi Çamkıran kimdir aslen nereli kaç yaşında? Turabi Çamkıran'ın sevgilisi var mı? Gelin bu ilginç karakter hakkında çok özel bilgilere birlikte bakalım...
TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR? Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin’de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.
Turabi Çamkıran, Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar verdi.
Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı.
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