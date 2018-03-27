SON DAKİKA

Turabi-Adem kavgasının perde arkası: ‘O görüntüleri yayınlayamazdık’

Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi kavgasında fiziksel bir şey olmadığını dile getirirken, karşılıklı söylenen sözler çok ağır ifadesini kullandı. Acun’un bu sözleri; Survivor 2018’de yaşanan bu kavgada şiddet yoksa, ağır küfürler mi söylendi sorusunu akıllara getirdi. İşte Turabi-Adem kavgasının detayları…

“Survivor’da çok sevimsiz bir olay yaşandı. Çabuk çözülmesinin sebebi de bu. Benim çok üzüldüğüm ve tasvip etmediğim bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum söz konusu değil. Böyle konularda hayatımız boyunca hiçbir şey gizlemedik. Pascal ile Nihat’ı yayınladık. Öyle bir durum yapmazsak elediğimiz yarışmacıyı niye elediğimizi açıklayamayız.

Televizyonculukta her şeyi yayınlayamıyorsunuz. Yayınlarsanız ceza yiyorsunuz. Cezaların birçoğuna da ben haklı buluyorum. Çoluk çocuk bizi seyrediyor. 10 yaşında çocuklar üzerime atladılar, havaalanından çıkamadım bugün. O çocuklar seyrediyorken belli bir ölçünün üzerinde yayın yapılmaması gerekiyor. Çünkü Survivor bir aile programı.

Karşılıklı söylenen sözler çok üzücü. İzleyenler şunu bilsin. İki insan sinirlenince çok ağır konuşur. İkisi de sakin insanlar değil. İkisinin ilgilendiği sporla da akalası var.

Şiddetsel bir enerji verilmesini istemiyorum. En değerli yarışmacılarımızı kaybettik. Fikirsel tartışmaya varım. Fiziksel bir gerilim söz konusu olduğu için barışmaları iyi oldu.”

  • Medya 27 Mart 2018 11:04
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Turabi-Adem kavgasının perde arkası: ‘O görüntüleri yayınlayamazdık’ videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro