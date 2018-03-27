Turabi-Adem kavgasının perde arkası: ‘O görüntüleri yayınlayamazdık’

Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi kavgasında fiziksel bir şey olmadığını dile getirirken, karşılıklı söylenen sözler çok ağır ifadesini kullandı. Acun’un bu sözleri; Survivor 2018’de yaşanan bu kavgada şiddet yoksa, ağır küfürler mi söylendi sorusunu akıllara getirdi. İşte Turabi-Adem kavgasının detayları…

“Survivor’da çok sevimsiz bir olay yaşandı. Çabuk çözülmesinin sebebi de bu. Benim çok üzüldüğüm ve tasvip etmediğim bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum söz konusu değil. Böyle konularda hayatımız boyunca hiçbir şey gizlemedik. Pascal ile Nihat’ı yayınladık. Öyle bir durum yapmazsak elediğimiz yarışmacıyı niye elediğimizi açıklayamayız.

Televizyonculukta her şeyi yayınlayamıyorsunuz. Yayınlarsanız ceza yiyorsunuz. Cezaların birçoğuna da ben haklı buluyorum. Çoluk çocuk bizi seyrediyor. 10 yaşında çocuklar üzerime atladılar, havaalanından çıkamadım bugün. O çocuklar seyrediyorken belli bir ölçünün üzerinde yayın yapılmaması gerekiyor. Çünkü Survivor bir aile programı.

Karşılıklı söylenen sözler çok üzücü. İzleyenler şunu bilsin. İki insan sinirlenince çok ağır konuşur. İkisi de sakin insanlar değil. İkisinin ilgilendiği sporla da akalası var.

Şiddetsel bir enerji verilmesini istemiyorum. En değerli yarışmacılarımızı kaybettik. Fikirsel tartışmaya varım. Fiziksel bir gerilim söz konusu olduğu için barışmaları iyi oldu.”