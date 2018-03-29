Turabi Adem kavga görüntüleri - Olay kayıtta ne var?

Adem Kılıççı ile Turabi Çamkıran arasında Survivor adasındaki kavganın görüntüleri merak konusu oldu. TV8 kanalında izleyiciye gösterilmeyen kavgaya dair Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. 'Survivor Ekstra' programında konuşan Acun Ilıcalı kavganın perde arkasını anlattı ve görüntüleri neden vermediğini izah etti.



ADEM TURABİ KAVGA GÖRÜNTÜLERİ : Acun Ilıcalı, Adem Kılıçcı ile Turabi Çamkıran arasında yaşanan kavganın görüntülerini yayınlamayacağını açıkladı. Ilıcalı bunun sebebini de şu sözlerle özetledi; "Çok sevimsiz bir olay yaşandı. Araçla giderken hiç tasvip etmediğim, üzüldüğüm bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum asla söz konusu değil. Televizyonculukta her şeyi yayınlayamıyorsunuz. Yayınlarsanız ceza yiyorsunuz. Çocuklar bizi izliyor".

GÖRÜNTÜLERDE DAYAK YOK AMA...



Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu, "İki yarışmacının karşılık söylediği sözler çok üzücü. İnsan kendini kaybettiği zaman çok ağır konuşur. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Fiziksel müdahale ve tehdit varsa buna izin vermeyiz. Bu olayda fiziksel bir durum yok" ifadelerini kullandı.

ADEM VE TURABİ KAVGA İÇİN NE DEDİ?

Adem ve Turabi arasındaki kavganın görüntüleri merak edilirken ikili birbirlerine zeytin dalı uzattılar. İşte Survivor'daki son açıklamaları;

ADEM TURABİ KAVGASINDA KİM HAKLI?

Adem ve Turabi arasındaki kavga için All Star takımı da yorumda bulundu. Bakın onların gözünden kavgada kim haklı: