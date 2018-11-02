Tüpraş için ABD'den İran yaptırım muafiyati bekleniyor

Amerikan yönetiminin İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutmayı planladığı ifade ediliyor.
ABD'nin, aralarında Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin olduğu sekiz ülke ile, 5 Kasım'da yeniden başlayacak olan yaptırımların ardından, İran'dan petrol ithalatına devam etmeleri konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.
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