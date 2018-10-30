Tüp bebek yaş sınırı kaç oldu şartları ne 32. maddeye dikkat

Sağlık alanında çok kritik ve köklü değişimlerin olduğu 43 maddelik yasa tasarısı tamamlandı ve perşembe günü onay için Meclis'e sunulacak. Yasa tasarısı maddelerinden en dikkat çekenlerden birisi de tüp bebek tedavisi oldu. Normal yollarla bebek sahibi olamayan ailelerin başvuracağı devlet destekli tüp bebek tedavisi yaşı kaç oldu ve çiftler kaç kere tüp bebek tedavisi yaptırabilecek? Bu konuda yasa tasarısının 32 maddesi ne diyor?

TÜP BEBEKTE 40 YAŞ SINIRI: Evli olanların tıbbı olarak çocuk sahibi olmayacaklarını, yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olacağının rapor olarak kanıtlayacak.

Tüp bebek tedavisinde daha önce 38 olan yaş sınırı 40'a çıkarılacak. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması,

Tüp bebek deneme sınırı ise 3 olacak.

32. MADDE NE DİYOR: Yürürlükteki hükmün lafzına göre, yalnızca kadın infertilitesinde tüp bebek tedavisi sağlanabilmekte; erkek infertilitesinin olduğu durumlarda tüp bebek uygulamalarında sıkıntı yaşanmaktadır.

Madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinde değişiklik yapılarak bu sorunun giderilmesi, ayrıca tüp bebek uygulamasında yalnızca kadının yaşının önemli olduğunun belirtilmesi, eşi tarafından bakmakla yükümlü olmayan, halen çalışan genel sağlık sigortalısı olmasına rağmen en az beş yıllık genel sağlık sigortalılık ve 900 gün genel sağlık sigortalısı prim gün sayısı olmayan kadının, eşinin bu kriterlere sahip olması halinde tüp bebek tedavisinin finansmanının sağlanması ve kalitsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen çiftin sağlam çocuk sahibi olmasına ya da hasta çocuğu (talasemi, hemofili vs. gibi kalıtsal genetik hastalıklar) olup ikinci çocuğun sağlam doğmasına yönelik yapılacak preimplantasyon genetik

tarama yapılarak uygulanan yardımcı üreme yöntemi tedavilerinin finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanması amaçlanmaktadır.

SİGARA: Sinema salonlarında, internet ortamında ve sosyal medyada tütün ürünlerinin reklamları yapılamayacak. Tütün ürünlerinin satışı, müşterilerin göremeyeceği kapalı dolaplarda yapılacak. Bunu ihlal edenler, 5 bin ile 20 bin TL arasında idari para cezasına çarptırılacak. İkinci defa ihlal halinde bu cezalar iki katı arttırılacak. Üçüncü ihlalden sonra ise işyeri, 10 günden bir aya kadar kapatılacak.

- Kapatma cezasından sonra aynı şekilde ihlalin tekrarında her defasında işletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezası verilebilecek.

-Taşıyıcı annelik : Üremeye yardımcı tedavi işlemleri kapsamında uygulanabilen donasyon, üreme hücreleri ve embriyonun başkalarında kullanılması, taşıyıcı annelik gibi işlemlere izin verilmediğinden, bu konudaki kuralları ihlal edenlere cezai müeyyideler getirilecek.

-Organ naklinin; alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabileceği; bunların dışında kalan canlıdan organ nakillerinin Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonlarının etik açıdan değerlendirmesiyle gerçekleştirilecek.

- Aile hekimliklerinde ciddi yığılmalar olması durumunda Sağlık Bakanlığı devreye girecek.

- Tabiplerin ve diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından her seferinden izin almaları zorunluluk olmaktan çıkarılıyor.

- Sağlık Bakanlığından izin almadan sağlık beyanı ile televizyon kanallarında ürün veya ilaç satışı yapmak isteyenlere 300 bin liraya kadar para cezası verilecek.

- İçme suyuyla ilgili Sağlık Bakanlığına denetleme yetkisinin yanına yaptırım uygulama yetkisi veriliyor."



44 maddelik yasa tasarısının PDF halindeki tam metnine buradan ulaşabilirsiniz