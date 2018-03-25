Tünelin ucu öyle bir yere çıktı ki! Köstebek gibi yaşamışlar

Afrin ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

AFRİN'in PKK kontrolünden çıkarıhlmasının ardından ilçedeki temizlik ve arama tarama faaliyetleri aralıksız sürerken, her adımda Mehmetçik ve ÖSO'yu şaşkına çeviren birşeyle karşılaşılıyor... Afrin ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Twitter

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Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi. Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de bulunduğu incelemeler sırasında söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı. Twitter

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Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı üniformalar harekat sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğünü ortaya koydu. Twitter

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