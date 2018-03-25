Tünelin ucu öyle bir yere çıktı ki! Köstebek gibi yaşamışlar

Afrin ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

Tünelin ucu öyle bir yere çıktı ki! Köstebek gibi yaşamışlar

AFRİN'in PKK kontrolünden çıkarıhlmasının ardından ilçedeki temizlik ve arama tarama faaliyetleri aralıksız sürerken, her adımda Mehmetçik ve ÖSO'yu şaşkına çeviren birşeyle karşılaşılıyor... Afrin ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

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Tünelin ucu öyle bir yere çıktı ki! Köstebek gibi yaşamışlar

Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi. Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de bulunduğu incelemeler sırasında söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı.

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Tünelin ucu öyle bir yere çıktı ki! Köstebek gibi yaşamışlar

Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı üniformalar harekat sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğünü ortaya koydu.

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Tünelin ucu öyle bir yere çıktı ki! Köstebek gibi yaşamışlar

Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılmıştı.

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