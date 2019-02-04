Tünel girişinde korkunç kaza!

ZONGULDAK-Ankara Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana gelen kazada; Karaman beldesi istikametinden Zonguldak istikametine giden Cüneyt K. (23) yönetimindeki 34 NF 0578 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapça Tüneli'nin duvara çarptı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, sürücü Cüneyt Kıyak ile araçta bulunan Tugay (23), ve kardeşi Tuncay Ç. (16) ve Türkan A. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan Tugay Ç. ve Tuncay Ç. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Cüneyt K. ve Türkan A. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tugay ve kardeşi Tuncay Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.