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Tunceli'den acı haber: 1 şehit

Tunceli'den acı haber: 1 şehit

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen bir askerin şehit olduğu, bir askerin de tedavi altına alındığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 23:16 - Güncelleme: 27-10-2018 00:16

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonlarından çok üzücü bir haber geldi. JÖH timindeki bir askerimiz donarak şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile dün Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadesine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • JÖH 27 Ekim 2018 01:29 Hani şu Tunceli de operasyon haberleri varya görsel medyada hangi koşullarda yapıldığını anlamak gerek.Varol jandarma başın sağolsun ...

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