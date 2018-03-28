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Tunceli'de teröristlerin sığınaklarına operasyon

Tunceli'de teröristlerin sığınaklarına operasyon

Tunceli'nin Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalındaki operasyonlarda, imha edilen terör örgütüne ait 9 sığınakta çok sayıda silah ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 22:24 - Güncelleme: 28-03-2018 22:24

Tunceli'nin Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalındaki operasyonlarda, imha edilen terör örgütüne ait 9 sığınağa tuzaklanmış TOW mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 2 antitank roketatar mühimmatı, 5 kilogram plastik patlayıcı, 100 kilogram amonyum nitrat tozu ile karşılaştırılmış alüminyum tozu, dinamit lokumu, 9 basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait 9 sığınak tespit edildi.

Açıklamada, sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Keskin nişancı tüfeği, tuzaklanmış TOW mühimmatı, av tüfeği, 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 75 elektrikli fünye, 7 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 kalaşnikof kütüklüğü, 5 kilogram plastik patlayıcı, 6 elektronik düzenek, 2 dinamit lokumu, 9 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 10 pil bloku, 5 terörist kıyafeti, 3 akü, sivil elbise, 5 şemsiye, 5 kar elbisesi, 55 battaniye, 5 uyku tulumu, 100 kilogram amonyum nitrat tozu ile karşılaştırılmış alüminyum tozu, 100 metre kablo, 80 pil, 11 mont, 50 metre halat, 30 ampul, 2 sırt çantası, 150 litre benzin, 5 mutfak tüpü, soba, 13 soba borusu, 10 çakmak gazı, 2 el telsizi, 50 metre ip, 5 çift ayakkabı, gömlek, 68 enerji içeceği, 2 takım diş tedavi malzemesi, 2 diş çekme malzemesi, 13 kilogram tütün, 60 kilogram ceviz, 50 kilogram sumak, 35 kilogram pul biber, 30 kilogram salça, 105 kilogram şeker, 33 kilogram çay, 10 kilogram un, 3 kilogram kahve, 10 kilogram pirinç, 17 kilogram tuz, 3 kilogram kekik, 30 litre bulaşık deterjanı, çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Tespit edilen 9 el yapımı patlayıcının bomba imha uzmanı ekip tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de vurgulandı.

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