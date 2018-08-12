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Tunceli'de PKK'ya darbe! O isim öldürüldü

Tunceli'de PKK'ya darbe! O isim öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de yürütülen operasyonlarda Erzurum ve Van'da PKK'nın sözde bölge sorumluluğunu yürüten Roni- Munzur kod adlı Mahmut Laçin etkisiz hale getirildi.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 20:57 - Güncelleme: 12-08-2018 20:57

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Son bir haftadır Doğu ve Güneydoğu'da yürütülen operasyonlarda çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'de dün yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde eyalet sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 11 Ağustos 2018 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin kimliğini açıkladı.

Bakanlık, teröristin bir dönem Van bölgesinde bulunan PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu Roni- Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu belirtildi.

1 MİLYON EURO'LUK FİDYE DAVASI

Mahmut Laçin'in daha önce örgütün sözde Van sorumluluğunu yürütüyordu. Laçin daha önce Van'da görülen uyuşturucu davasında adı geçmiş, hazırlanan iddianamede kaçırılan bir kişinin serbest bırakılması için örgüt adına 1 milyon euro fidye istediği belirtilmişti.

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