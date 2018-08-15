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Tunceli'de PKK'ya bir darbe daha! Ağaçta yakalandı

Tunceli'de PKK'ya bir darbe daha! Ağaçta yakalandı

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Örgütün sözde sorumlusu biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Van'daki arazi aramalarında saklanmak için ağaca çıkan terörist, sağ olarak yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 11:01 - Güncelleme: 15-08-2018 11:43

İÇİŞLERİ Bakanlığı, turuncu listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu 'Rezzan Mardin' kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu 'Jindar' kod adlı Pınar Yıldırım'ın dün Tunceli’de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aranan Teröristler Listesinde turuncu kategoride bulunan, terör örgütü PKK'nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım'ın, Tunceli’de dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

600 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU: Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise dün Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan turuncu kategorideki terörist Ömer Duran'ın 600 bin lira ödülle arandığının tespit edildiği belirtildi.

Aynı gün kent merkezi kırsalının Çırtık Deresi bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten biri olan turuncu kategorideki Pınar Yıldırım'ın da 600 bin lira ödülle arandığı belirtilen açıklamada, Yıldırım'ın örgütün sözde batı cephe kadın sorumlusu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde dün Tunceli'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2'si kadın 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Van'da 1 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik jandarma ve polis, ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 1 terörist öldürüldü, saklanmak için ağaca çıkan 1 terörist ise sağ ele geçirildi.

Saklanmak için ağaca çıkan terörist yakalandı
Ağaca saklanırken Van İl Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir vatandaş, bir grup teröristin Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi'ne geldiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde saklanmak için ağaca çıkan terörist, sağ olarak yakalandı. Başka bir terörist ise güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada terörist ölü ele geçirildi.

Her iki teröristle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği,1 tabanca, 2 el bombası, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,1 tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 119 adet AK-47 piyade tüfeği mermisi, 14 tabanca mermisi ve 1 termal dürbün ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 12:02 Ise yarayabilecekler disinda sag kalmasin, geberenlerin uzerine kirec dokulup yakilsin etrafa mikrop yayilmasin, hic olmassa cehenneme hazirlik olur.

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