Tunceli'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve toprağa gömülü plastik tank içinde 2 adet Kaleşnikof, 3 roket mermisi, 50 kilogram amonyum nitrat, sis ve el bombaları, EYP malzemesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Ovacık ilçesi kırsalında terör unsurlarına karşı düzenlenen operasyonlarda 7 adet değişik çap ve markada tüfek, 55 bin adet mermi, bol miktarda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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Tunceli'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

Tunceli Valiliği'nden operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada; Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonlarda kaya bloğunun içerisinde ve kaya diplerine saklanmış vaziyette 2 adet Dragunov marka keskin nişancı tüfeği ve 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

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Tunceli'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Operasyonda ayrıca, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 30 bin 60 adet kaleşnikof mühimmatı, 25 bin adet Bixi mühimmatı, 6 adet El yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 10 adet Bixi mayonu, 9 adet pil bloğu, 72 çift mekap ayakkabı, 1 adet kamuflaj, 4 adet terörist kıyafeti, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet sis bombası, 11 adet el bombası, 19 adet küçük tüp, 10 top el yapımı patlayıcı kablosu, 3 tonluk su tankı, 3 bin metre kablo, 400 metre anti kron kamera kablosu, 2 bin adet şarjör kütüklüğü, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet çadır, 1 adet pusula, 1 top kumaş, 50 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 7 adet bidon, 100 kilogram demir parçaları, 1 adet su botu, 2 adet bot küreği, 200 metre su hortumu, 100 metre kablo koruma hortumu, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet yazıcı, 1 adet silah dürbün şarj aleti, 9 adet uyku tulumu, 1 adet askeri kamuflaj, 160 kilogram gıda maddesi, çok miktarda tıbbi malzeme, kırtasiye malzemesi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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Tunceli'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre; ele geçirilen 55 bin merminin yakın zaman üretimi olduğu ve çözüm sürecinden yararlanılarak Kuzey Irak'tan Tunceli'ye aktarıldığı öğrenildi.

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