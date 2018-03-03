Tunceli'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Operasyonda ayrıca, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 30 bin 60 adet kaleşnikof mühimmatı, 25 bin adet Bixi mühimmatı, 6 adet El yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 10 adet Bixi mayonu, 9 adet pil bloğu, 72 çift mekap ayakkabı, 1 adet kamuflaj, 4 adet terörist kıyafeti, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet sis bombası, 11 adet el bombası, 19 adet küçük tüp, 10 top el yapımı patlayıcı kablosu, 3 tonluk su tankı, 3 bin metre kablo, 400 metre anti kron kamera kablosu, 2 bin adet şarjör kütüklüğü, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet çadır, 1 adet pusula, 1 top kumaş, 50 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 7 adet bidon, 100 kilogram demir parçaları, 1 adet su botu, 2 adet bot küreği, 200 metre su hortumu, 100 metre kablo koruma hortumu, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet yazıcı, 1 adet silah dürbün şarj aleti, 9 adet uyku tulumu, 1 adet askeri kamuflaj, 160 kilogram gıda maddesi, çok miktarda tıbbi malzeme, kırtasiye malzemesi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.