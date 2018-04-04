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Tunceli'de patlama! Dör terör örgütü...

Tunceli'de patlama! Dör terör örgütü...

TUNCELİ 'nin Çemizgezek ilçesinden son dakika bir patlama haberi geldi. Çemişgezek'ten gelen sondakikaya göre askerlerin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda 1 uzman çavuş yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 11:13 - Güncelleme: 04-04-2018 11:13

Tunceli'nin Çemizgezek ilçesinde askerlerin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.

Çemizgezek ve Hozat ilçeleri arasınaki Aliboğazı Vadisi'nde terör örgütleri TKPML, TİKKO, MLKP ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker, helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından, Hozat 51'inci Komando Tugayı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı büynesindeki özel birlikler bölgeye sevk edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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