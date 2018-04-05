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Tunceli'de çatışma! Kımızı listedeki PKK'lı öldürüldü

Tunceli'de çatışma! Kımızı listedeki PKK'lı öldürüldü

TUNCELİ 'nin Pülümür ilçesinde çatışma çıktı çatışmada 7 PKK'lı öldürüldü. İçişleri Bakanlığı öldürülen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan PKK'nın Amnoslar sorumlusu Medeni Sayılgan olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 08:48 - Güncelleme: 05-04-2018 11:04

Tunceli Pülümür Kırsalında İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan biri kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı ‘Medeni Sayılgan’ olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: "Tunceli Pülümür Kırsalında İç Güvenlik Operasyonları  kapsamında 7  terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan biri kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha  sorumlusu Panzer Kemal kod adlı  ‘Medeni Sayılgan’ olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar  kararlılıkla devam etmektedir.

2010 yılında  İskenderun'da  6 askerin şehit olduğu saldırıyı Medeni Sayılgan'ın emriyle "Mazlum Palu" kod adlı PKK'lı liderliğindeki 7-8 kişilik grup gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM ALDI: Bitlis nüfusuna kayıtlı 50 yaşındaki Sayılgan, örgütün kırsaldaki önemli isimlerinden biriydi. 2008 başlarında Kuzey Irak'taki kamplarda askeri eğitim komutanı olarak bulunan Sayılgan, daha sonra Amanos'a oradan da Tunceli’ye kaydırılmıştı.

PKK'NIN AMANOSLAR SORUMLUSU

Amanoslar’da PKK'nın bölge sorumlusu olduğu dönemde Sayılgan'ın İskenderun otoyol turnikelerinde denetim yapan trafik ekibine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda polis memurları İbrahim Darıcı ve Halil Aksak'ın şehit edilmesi, Kocadüz Yaylası yakınlarında bulunan maden ocağının basılarak bir şoförün öldürülmesi, Hassa'da şantiye basılarak iki kişinin kaçırılması olaylarının talimatını verdiği de belirlenmişti.

BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan Valilik açıklamasında, çatışmada bir askerin kolundan yaralandığı kaydedildi.

Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Murat U. 05 Nisan 2018 11:24 Meymenetsiz cibiliyetsiz şu bıyığa bak bıyığınaaa .............. toprak kabul etmesin bu itleri

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