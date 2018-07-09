Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta 1 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Bölgede operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.