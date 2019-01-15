Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Türkiye genelinde bir çok il gibi Tunceli'de son yılların en çetin kışlarından birini geçiriyor. Kentte bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreye, Ovacık ilçesinde ise 3 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Ovacık'ta, bir çok ev ve okulunda aralarında bulunduğu binalarda neredeyse görünmez hale geldi.
Binaların ilk katlarının kara gömüldüğü ilçede gece eksi 30'lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ise vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Evlerinin önlerinde küreklerle karların arasından yol açan vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir kış mevsiminin yaşandığını dile getirdi.
TUNCELİ'de 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, 20 köye de elektrik verilemiyor. Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentin Erzincan ile bağlantısını sağlayan karayolunda trafik kontrollü sağlanırken, Hozat'ta kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü, Nazımiye'de ise evinde rahatsızlanan Sabriye Taşkıran (75) 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.
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