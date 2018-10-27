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Tunceli'de askerler nasıl donarak şehit oldu Abdullah Ağar anlattı

Tunceli'de askerler nasıl donarak şehit oldu Abdullah Ağar anlattı

TUNCELİ’nin Nazımiye ilçesi kırsalında, etkili olan soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel tüm Türkiye'yi yasa boğarken akıllarda da ihmal var mı sorusu kaldı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 17:36 - Güncelleme: 27-10-2018 17:36

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel’in donarak şehit olmasına ilişkin açıklama yapan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar "Şehit olan askerlerimiz yanlarına yeterli teçhizat almadı mı? Bu tür pek çok soru var cevaplanmaya muhtaç” dedi.

Arazi ve doğa koşullarının zorluğuna dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sözcü'ye yaptığı değerlendirmede, “Zor bir fotoğraf bu. Bir yandan görevinizi yapacaksınız bir yandan da arazinin ve doğanın değişen koşullarıyla mücadele edeceksiniz. Son zamanlarda ortalama sıcaklıklar çok yoğun bir şekilde düştü. Buna paralel olarak Güneydoğudaki mücadele alanlarında da düştü. Pek çok yere kar yağdı. Arazide olan her askerin hem arazi yapısından hem de iklim koşullarından kaynaklı karşı karşıya kaldığı pek çok zorluk var. Biraz da dayanıklılıkla ilgili bir durum bu.

CEVAPLANMAYA MUHTAÇ SORULAR

Aç ve yorgun olabilir, bünyesi zayıf ya da dinlenmemiş olabilir. Orada 2 tim var. Aralarında 2 tane şehit olan asker var. Toplu bir olay söz konusu değil. Şu sorulabilir: Şehit olan askerlerimiz yanlarına yeterli teçhizat almadı mı? Bu tür pek çok soru var cevaplanmaya muhtaç” dedi.

TEÇHİZATLAR YETERSİZ Mİ?

‘Teçhizatları yetersiz' şeklinde net bir cümle kurulamayacağının altını çizen Ağar, “Değişen hava koşulları ve operasyon koşulları birleşince, ne yazık ki Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Temel şey şu, dayanamıyor. Bünyesi zayıf olduğu için yorgun oluyor, sırtında taşıdığı ağır bir teçhizat var. Islanıyor, kuruyamıyor, tekrar ıslanıyor ve tekrar kuruyamıyor. Operasyonu bitirmek zorundasınız. Hava şartları ağır olduğun için helikopter de gelemiyor. Bu tür fotoğraflarla nadiren de olsa karşılaşabiliyoruz. İlk parametre teröristle mücadele etmek. Sırtında 20-30 kilo ile zor arazide dolaşan insanın işi her zaman zordur. Kayalar içerisinde yaşıyor. Ateş yakamıyor belki. Askerlerimiz olası bir pusu, baskın, taciz tehlikesi nedeniyle ısınmak ya da kurumak için ateş de yakamamışlardır muhtemelen” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tunceli şehitlerine ağlıyor! Valilikten flaş açıklamaTürkiye Tunceli şehitlerine ağlıyor! Valilikten flaş açıklamaTürkiye Tunceli şehitlerine ağlıyor! Valilikten flaş açıklamaTürkiye Tunceli şehitlerine ağlıyor! Valilikten flaş açıklamaHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • OFLU BABA 27 Ekim 2018 18:32 BEN YIRMI AY ASKERLIK YAPTIM BIZIM ZAMANIMIZDA NOBETLER IKI SAAT IDI SICACIK YATAKTAN GECE UCTE KALKARDIK UC BES NOBETI TAM DONMAK UZEREYKEN BES YEDI NOBETI IMDADIMIZA YETISIRDI NE TECHIZATI ICMEYE SU BILE YOKTU YANIMIZA GELEN KURTLARLA ARKADAS OLMUSTUK BIZI YEMESINLER DIYE BIZ ASKERIZ KURT KARDES DOKANMA BIZE DIYE COK YALVARMISLIGIMIZ VARDIR KURTLARA CUNKI TUFEKLERIMIZ BOSTU ONLARDA BIZI AZAD EDIP ISIRMAZDI

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