Tunceli'de 10 asker gözaltına alındı!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 10 şüpheliyi belirledi.
Belirlenen şüphelilere yönelik bugün Tunceli merkezli Hatay, Kırklareli, Ankara, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Bursa ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ’nün imamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Tunceli'ye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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