  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze'ye Yardım Cuması
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tunceli şehidinin vasiyeti yerine getirildi

Tunceli şehidinin vasiyeti yerine getirildi

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçe kırsalında donarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in, 'Şehit olursam mezarımın başında İshak Danış hocamın Kur'an okumasını isterim' şeklindeki vasiyeti Mersin'de yerine getirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-11-2018 14:26 - Güncelleme: 06-11-2018 14:26

İstanbul Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Cami İmam Hatibi İshak Danış ve Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Şehit Asım Türkel'in anne-babasını ziyaret etti.

Duygusal anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamayan anne Sabahat Türkel, "Oğlum, İshak Danış'ı çok seviyordu ve sürekli olarak İshak Hoca'nın okuduğu Vakıa Suresi'ni dinliyordu. Özellikle de surenin son ayetini sıkça tekrar ediyordu. Oğlum mezarında İshak Danış'ın Kur'an okumasını istemişti" dedi.

''BİZLER İÇİN ŞEREFTİR''
İshak Danış ise Şehit Türkel'e Allah'tah rahmet dileyerek, "Onlar bu vatan için, bayrak için, ezan için hiç düşünmeden canlarını feda ettiler. Onların son isteğini yerine getirmek bizler için bir görevdir, bir şereftir" ifadesini kullandı.

ŞEHİDİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ
Ziyaretin ardından Şehit Asım Türkel'in kabrinin bulunduğu Mersin Şehitliği'ne geçen Danış, mezar başında Kur'anı Kenim okuyarak şehidin vasiyetini yerine getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tunceli şehidinin vasiyeti yerine getirildi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro