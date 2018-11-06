Tunceli şehidinin vasiyeti yerine getirildi

İstanbul Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Cami İmam Hatibi İshak Danış ve Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Şehit Asım Türkel'in anne-babasını ziyaret etti.

Duygusal anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamayan anne Sabahat Türkel, "Oğlum, İshak Danış'ı çok seviyordu ve sürekli olarak İshak Hoca'nın okuduğu Vakıa Suresi'ni dinliyordu. Özellikle de surenin son ayetini sıkça tekrar ediyordu. Oğlum mezarında İshak Danış'ın Kur'an okumasını istemişti" dedi.

''BİZLER İÇİN ŞEREFTİR''

İshak Danış ise Şehit Türkel'e Allah'tah rahmet dileyerek, "Onlar bu vatan için, bayrak için, ezan için hiç düşünmeden canlarını feda ettiler. Onların son isteğini yerine getirmek bizler için bir görevdir, bir şereftir" ifadesini kullandı.

ŞEHİDİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

Ziyaretin ardından Şehit Asım Türkel'in kabrinin bulunduğu Mersin Şehitliği'ne geçen Danış, mezar başında Kur'anı Kenim okuyarak şehidin vasiyetini yerine getirdi.

