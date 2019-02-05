Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmesine rağmen ateş hattından kurtulamayan Afjet Afyonspor’da teknik direktör Serhat Güller’le yolların ayrılmasına karar verildi.

Mor-Beyazlılar’ın hoca arayışına başladığı ve gündemine Tuncay Şanlı’yı aldığı bildirildi. Şanlı, an itibariyle FB TV'de yorumculuk görevinde bulunuyor.

Kariyerine Sakaryaspor'da başladıktan sonra Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin kalbinde taht kuran Tuncay Şanlı, İngiltere Premier Lig'in yolunu tuttuktan sonra Hindistan'da futbol hayatını sürdürdü. Tuncay Şanlı, son olarak Türkiye'de Bursaspor formasını giydikten sonra Sakaryaspor'da kısa bir süre de olsa hocalık deneyimi yaşadı.