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Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer Erbakan'a bakın ne demiş?

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer Erbakan'a bakın ne demiş?

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 12 Eylül’ün “işkenceci savcısı” olarak bilinen babası Nurettin Soyer’den dolayı ülkücülerin hedef tahtasında. Soyer, sadece ülkücülere değil Milli Görüşçülere de büyük çileler çektirmiş.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 15:49 - Güncelleme: 29-01-2019 15:49

“Millet İttifakı”nın çatırdamasına yol açan baba Soyer’in, sadece ülkücülere değil, Milli Görüşcülere ve Necmettin Erbakan'a da mahkeme salonlarında büyük sıkıntı verdiği ortaya çıktı.

ARINÇ'IN HAYATINI ANLATAN KİTAPTA SOYER AYRINTISI
TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç’ın anılarının ilk cildi önümüzdeki günlerde okurla buluşacak. Arınç’ın hayat öyküsünü konu alan kitap, toplamda üç ciltten oluşacak ve ilk cilt 1948 - 2000 yılları arasındaki dönemi Arınç’ın bakış açısıyla okura aktaracak.

Kitabın 80 darbesini konu alan kısmında, iki gündür kamuoyunda tartışılan, MHP ve İYİ Parti’nin de tepkisini çeken CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in babası Savcı Nurettin Soyer hakkında bir anekdot yer alıyor. 12 Eylül döneminde siyasi yasaklı olan ve Necmettin Erbakan ve MSP’lilerin avukatlığını yapan Arınç o döneme ilişkin bir anısını kitapta şöyle anlatıyor:

ERBAKAN'A BAKIN NE DEMİŞ?
“… Merhum Erbakan Hocam ve Tahir Büyükkörükçü Hoca da MSP davasından yargılanlar arasındaydı. Davanın görüşülmeye devam edildiği günlerden birinde hava çok yağmurluydu ve şiddetli gök gürlemeleri oluyordu. Adeta tavan çökecek gibiydi. Hiç unutmuyorum, gök gürlemesinin ardından Savcı Nurettin Soyer sanık sandalyesinde oturan Erbakan Hocama dönerek, “Maneviyatınızla mahkememizi etki altına almayınız“ demişti.”

Tunç Soyer kimdir babası ortalığı karıştırdı eşi ve çocuklarına bakınTunç Soyer kimdir babası ortalığı karıştırdı eşi ve çocuklarına bakınTunç Soyer kimdir babası ortalığı karıştırdı eşi ve çocuklarına bakınTunç Soyer kimdir babası ortalığı karıştırdı eşi ve çocuklarına bakınHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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