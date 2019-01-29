Tunç Soyer'den babası Nurettin Soyer ile ilgili ilk açıklama

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, babası askeri savcı Nurettin Soyer'den dolayı tartışmaların merkezinde. 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan Türkeş ve ülkücülere idam isteyen ve işkence iddialarıyla anılan Soyer'in oğlunun İzmir adayı olması İYİ Parti'de tepkiyle karşılandı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Başkan Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hedefdeki isim olan Soyer, babasıyla ilgili eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

VAHŞİ BİR DÖNEMDİ: Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. 12 Eylül döneminin, çok acı dolu olduğunu kaydeden Soyer, "Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönemde biz tabi ki karşı çıktık. Darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok, yanlıştı; ama kardeş kanı dökülüyordu. İnsanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi. Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak, hiç doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Onları geride bırakmak gerekiyor" diye konuştu.

BABA NURETTİN SOYER KİMDİR?

Tepkiye neden olan isim Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer 12 Eylül 1980 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısıydı. Nurettin Soyer'in o dönemde ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmişti. Aynı zamanda Alparslan Türkeş için de idam cezası isteyen savcı olarak da biliniyor.

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