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Tunç Soyer polemiğine Muharrem İnce de katıldı!

Tunç Soyer polemiğine Muharrem İnce de katıldı!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ''Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez. Suç varsa kişiye aittir'' diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e destek çıktı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 09:18 - Güncelleme: 31-01-2019 09:18

CHP'nin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılış nedeniyle seçim bürosu önünde partililere ve çevredekileri çorba ikram edildi. Muharrem İnce de, dağıtılan çorbadan içerek partililerle sohbet etti. 

''KİMSE BABASININ HESABINI VEREMEZ, KARDEŞİNİN HESABINI VEREMEZ": İnce, seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e yönelik yaptığı eleştirilere tepki gösterdi. İnce, şöyle konuştu:

''Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez. Suç varsa kişiye aittir. Madem öyle ben de Seydişehir'den sana şu soruyu sorayım; Sen kırk sene önce belediye başkanlığın dönemindeki yaptıklarının hesabını ver. İşine geldiğinde kardeş ayrı, parti ayrı diyorsun da, bizim belediye başkanına gelince aile aklına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisidir, Kuvayi Milliye'nin partisinin, kurtuluşun partisidir, direnişin partisidir. Utanmadan sıkılmadan, terör örgütleri ile yan yana getiriyorsun. Bu hareketinle teröre en büyük hizmeti yapıyorsun. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra beka sorunu 2'nci Dünya Savaşı'dır. Türkiye'nin beka sorunu diye bir şeyi olamaz, olsa olsa koltuk sorunu olur.''

"MUHARREM İNCE BİR ŞEY DİYORSA, BİR BİLDİĞİ VARDIR": Eleştirilerini sürdüren İnce, ''Seçim yaklaşırken duyacaklarınız şunlar; 'FETÖ'nün iadesi yolunda çalışmalar hızla sürüyor', 'Suriye'ye harekat yapılacak.' Bu aralar bu masalları dinleyeceksiniz. 31 Mart'a kadar indirim, 31 Mart'tan sonra bindirim başlayacak. Kaşıkla verecekler, kepçeyle alacaklar. 10 kat zammı bekleyin. Muharrem İnce bir şey diyorsa, bir bildiği vardır'' diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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