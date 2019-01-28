Tunç Soyer kimdir babası ortalığı karıştırdı eşi ve çocuklarına bakın

CHP'nin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu. İsmin netleşmesinin ardından tartışmalar da başladı. Tunç Soyer'in babası Necati Soyer ortalığı karıştırdı. Peki kimdir bu Tunç Soyer eşi Neptün Soyer ve kızlarını tanıyalım...

CHP'nin günlerdir beklenen ve krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı netleşti ve Tunç Soyer oldu. Tunç Soyer'in isminin açıklanmasının ardından tartışamalar da başladı. Peki özellikle ülkücülerin hedefinde olan Tunç Soyer, babası Necati Soyer ve iki kızının annesi, eşi Neptün Soyer kimdir? Twitter

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BABASI OLAY OLDU: Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer'in isminin açıklanması özellikle ülkücü kesimin büyük tepkisine neden oldu. 12 Eylül 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olan Nurettin Soyer'in o dönemde ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmişti. Twitter

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ÜLKÜCÜLER HEP BİR AĞIZDAN TEPKİLERİNİ BÖYLE GÖSTERMİŞTİ

MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu. Twitter

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