Tunç Soyer kimdir babası ortalığı karıştırdı eşi ve çocuklarına bakın

CHP'nin günlerdir beklenen ve krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı netleşti ve Tunç Soyer oldu. Tunç Soyer'in isminin açıklanmasının ardından tartışamalar da başladı. Peki özellikle ülkücülerin hedefinde olan Tunç Soyer, babası Necati Soyer ve iki kızının annesi, eşi Neptün Soyer kimdir?
BABASI OLAY OLDU: Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer'in isminin açıklanması özellikle ülkücü kesimin büyük tepkisine neden oldu. 12 Eylül 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olan Nurettin Soyer'in o dönemde ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmişti.
ALPASLAN TÜRKEŞ İDDİASI: Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak da biliniyor.
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