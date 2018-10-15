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Tunahan Bir Deli Rüzgar kimdir oyuncuları Erdem Kaynarca bu rolünde...

Tunahan Bir Deli Rüzgar kimdir oyuncuları Erdem Kaynarca bu rolünde...

Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları kimler, kim hangi rolde soruları dizinin hayranlarının gündeminde. Zirvedeki eski bir yıldızın şimdilerdeki çöküşünü anlatan dizi büyük beğeni topladı. Peki dizinin Tunahan'ı Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşında? İşte Bir Deli Rüzgar dizisi hakkındaki güncel haberler...

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 12:55 - Güncelleme: 15-10-2018 12:55

Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları kimdir, dizinin konusu ne soruları araştırılıyor. Fox TV'nin iddialı yeni sezon dizilerinden biri olan Bir Deli Rüzgar daha ilk bölümden seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir dönemim parlayan yıldızının şimdilerde tuvalet temizlemesine kadar giden çöküşün etkili bir dille anlatıldığı  Bir Deli Rüzgar dizisinin başrollerinden olan ve Tunahan'a hayat verenErdem Kaynarca'nın oyunculuğu ile dikkatleri çekiyor. Peki Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşındadır. 

BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİ KONUSU: Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

Erdem Kaynarca- Tunahan: Tatlı serseri, derbeder Tunahan, sokaklarda gitar çalıp rızkını çıkarır, sık sık değişik kızlarla takılır, mal-mülk ve kariyere inanmaz…

Üniversite var ama uğramıyor… Tunahan, sokaklara düşmüş eski yıldız Melike Candan’ı dört yıl önce sokakta donmak üzereyken bulan ve hayata tekrar bağlayan kişidir… Gırgırına Melike’ye “anacım” diye hitap eder ama gerçekten de aralarında bir anne-oğul ilişkisi gelişmiştir…  

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK: Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır.

Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.

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