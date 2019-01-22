Tümer Metin'den hezimet sonrası olay yorum: İnsan karısına bu kadar güvenmez

Bursaspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren Tümer Metin, "Fenerbahçe tarafı sevinsin. Zor bir deplasman. İkinci yarıdaki oyun için 1 puan iyi. Kalite yerlerde geziyor. Umarım Comolli Fenerbahçe'de artık transferde söz sahibi değildir. İnsan karısına bu kadar güvenmez." dedi.

Tümer Metin'den hezimet sonrası olay yorum: İnsan karısına bu kadar güvenmez

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı lacivertliler ilk yarıda Soldado’nun harika golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamlarken, yeşil beyazlılar ise son dakikalarda Aytaç Kara ile bulduğu golle skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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Tümer Metin'den hezimet sonrası olay yorum: İnsan karısına bu kadar güvenmez

Bursaspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı beIN Sports'ta değerlendiren Tümer Metin, Comolli'yi yerden yere vururken isim vermeden Ali Koç2u eleştirdi. İşte Tümer Metin'in Fenerbahçe analizi....

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Tümer Metin'den hezimet sonrası olay yorum: İnsan karısına bu kadar güvenmez

''FENERBAHÇE 4 KİŞİ EKSİK OYNADI'': Fenerbahçe, 2. yarı 4 kişi eksik oynadı. Jailson yok, Ayew yok, Valbuena yok, Frey yok... Mehmet Ekici oyundan çıkana kadar yok. Ersun Hoca bakıyor kenara, baskı yedik yardım edelim diyor, oyuna soktuğu adamlar oyunda yok. Valbuena ve Frey’i içeri attılar.

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Tümer Metin'den hezimet sonrası olay yorum: İnsan karısına bu kadar güvenmez

''ŞENER TERCİHİ OLMAZ MIYDI'': Bu kadar gelen Yusuf Erdoğan varken bir Şener tercihi olmaz mıydı? Kalite, pas bir tarafa. Ama içeride bir değişiklik yapmanız gerekir. 10. sıradan itibaren bakıyorum, Fenerbahçe’nin 10. sıradan itibaren galip geldiği iki takım var. Tempo düşürmeyi kaliteyle yapabilirsin, başka bir şey ile yapamazsın.

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