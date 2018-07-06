Tümer Metin sevgilisi Gamze Topuz'la hat-trick yaptı!

Eski milli futbolcu Tümer Metin tam iki kez ayrıldığı oyuncu Gamze Topuz ile 3. kez aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ilişkilerine başlayan Tümer Metin ve Gamze Topuz çifti soluğu Çeşme'de aldı. İlişkilerine 3.kez şans veren ikili aşk tazelemek için Çeşme'ye tatile gitti. Tümer Metin, oyuncu aşkı Gamze Topuz'un göğsüne yatıp poz verdi.