Tümer Metin sevgilisi Gamze Topuz'la hat-trick yaptı!

Eski milli futbolcu Tümer Metin tam iki kez ayrıldığı oyuncu Gamze Topuz ile 3. kez aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ilişkilerine başlayan Tümer Metin ve Gamze Topuz çifti soluğu Çeşme'de aldı. İlişkilerine 3.kez şans veren ikili aşk tazelemek için Çeşme'ye tatile gitti. Tümer Metin, oyuncu aşkı Gamze Topuz'un göğsüne yatıp poz verdi.
ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ: Eski futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, kalp emojisi ile birlikte "Huzur. Bazı şeyler asla değişmez" notunu yazdı. İkilinin daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. "Şiddet yüzünden mi ayrıldınız?" sorusuna Gamze Topuz, "Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik" demişti.
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