Tüm ünlüler o konser için Meksika'ya gidiyor

DJ Solomun'un konserlerini kaçırmayıp dünyanın bir ucuna dahi giden Şeyma Subaşı, düğününde çalması için de yine DJ Solomun'u tercih etmişti. Daha önce konserlerine giden Şeyma Subaşı, Solomun'un performansını çok beğendiğine ilişkin pek çok paylaşım yapmıştı.



