Tüm ünlüler o konser için Meksika'ya gidiyor

Tüm ünlüler o konser için Meksika'ya gidiyor

Ünlü DJ Solomun, 13 Ocak’ta Meksika Tulum’da canlı performans sergileyecek. Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı, Hakan Sabancı, Fethi Kamışlı ve arkadaşları ünlü DJ’i dinlemek için önceki gün Paris’ten Tulum’a geçti. Dila Tarkan, sevgilisi Yahya Küçükbaşaran ile Amerika’dan, Acun-Şeyma Ilıcalı da arkadaşlarıyla İspanya’dan Meksika’ya gitti.

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Tüm ünlüler o konser için Meksika'ya gidiyor

DJ Solomun, geçen yaz St.Tropez’de evlenen Acun-Şeyma Ilıcalı’nın düğün sonrası partisinde müzik yapmıştı. Tam adı "Mladen Solomun" olan, 1975 Bosna doğumlu dünyaca ünlü DJ; Lounge, House, Deep House ve Techno alanlarında üzik yapıyor. Almanya'da yaşayan DJ bugüne dek 3 ödül almış.

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Tüm ünlüler o konser için Meksika'ya gidiyor

DJ Solomun'un konserlerini kaçırmayıp dünyanın bir ucuna dahi giden Şeyma Subaşı, düğününde çalması için de yine DJ Solomun'u tercih etmişti. Daha önce konserlerine giden Şeyma Subaşı, Solomun'un performansını çok beğendiğine ilişkin pek çok paylaşım yapmıştı.

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Tüm ünlüler o konser için Meksika'ya gidiyor

Dila Tarkan, sevgilisi Yahya Küçükbaşaran, Dj Solomun'u dinlemek için Amerika'dan Meksika'ya geçtiler.

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