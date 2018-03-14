Tüm ülke kin kusuyor kadın çırılçıplak soyundu plaja doğru gitti...

TAYLAND'ın gözde tatil mekanlarından Ko Samui'de yaşanan olay tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Dünyaca ünlü bir kaya oluşumunun yanına gidip, etik olmayan hareketlerde bulunan kadın turist ülkede infial uyandırdı. Şimdi her yerde turist kadın aranıyor.

Tüm ülke kin kusuyor kadın çırılçıplak soyundu plaja doğru gitti...

TAYLAND'ın gözde tatil mekanlarından Ko Samui'de yaşanan olay tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Dünyaca ünlü bir kaya oluşumunun yanına gidip, etik olmayan hareketlerde bulunan kadın turist ülkede infial uyandırdı. Şimdi her yerde turist kadın aranıyor.

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Tüm ülke kin kusuyor kadın çırılçıplak soyundu plaja doğru gitti...

Çırılçıplak soyunup kayanın yanına giden turist kadın hem dalga geçti hemde fotoğraf çektirdi. Şimdi tüm ülke bu kadının bulunmasını ve tüm ülkeden özür dilemesini bekliyor. Herkes bu hareketin tüm ülkeye hakaret olduğunu düşünüyor.

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Tüm ülke kin kusuyor kadın çırılçıplak soyundu plaja doğru gitti...

Tayland'da bu kaya kutsal sayılıyor. Ölü bir adamın ruhuna ait olduğuna dair inanış yaygın olan ada da, taşa yapulan bu hareket tüm ülke kanalların yer aldı.

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Tüm ülke kin kusuyor kadın çırılçıplak soyundu plaja doğru gitti...

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