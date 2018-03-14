Tüm ülke kin kusuyor kadın çırılçıplak soyundu plaja doğru gitti...

TAYLAND'ın gözde tatil mekanlarından Ko Samui'de yaşanan olay tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Dünyaca ünlü bir kaya oluşumunun yanına gidip, etik olmayan hareketlerde bulunan kadın turist ülkede infial uyandırdı. Şimdi her yerde turist kadın aranıyor.

Çırılçıplak soyunup kayanın yanına giden turist kadın hem dalga geçti hemde fotoğraf çektirdi. Şimdi tüm ülke bu kadının bulunmasını ve tüm ülkeden özür dilemesini bekliyor. Herkes bu hareketin tüm ülkeye hakaret olduğunu düşünüyor.