Tüm Türkiye'de görülen gizemli ışık hüzmesi gündem oldu!

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde görenleri hayrete düşüren ışığın ne olduğu merak edilirken resmi kaynaklardan halen bir açıklama yapılmadı. 2012 yılında da görülen ve bu sabah saatlerindeki ile birebir aynı ışık hüzmesinin nedeni ise "Acaba yine bir balistik füze denemesi mi?" sorularını akıllara getirdi.

Başta; İstanbul, Sakarya, Ankara, Tokat ve Hatay olmak üzere tüm Türkiye ve dünyanın birçok yerinde görülen esrarengiz ışık hüzmesi günün en çok merak edilen haberlerinden oldu. Yurdun dört bir yanında bu ilginç ışığı gören vatandaşlar kameralarına sarılarak video ve fotoğraf çekmeye çalıştılar. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar ise UFO olduğunu iddia etti.

Kuzeyden güneye doğru ilerleyen bu ışık kümeleri ilk kez bu sabah görüntülenmedi. Benzer bir durum 2012 yılının Haziran ayında yaşanmış ve aynı söylentiler o dönemde de kamuoyunda tartışılmıştı.

2012’de kaydedilen görüntüler için yapılan birbirinden farklı yorumların ardından işin aslı ertesi sabah ortaya çıkmış ve Rusya’nın 'Topol-M model kıtalararası balistik füze' denemesi yaptığı öğrenilmişti. O dönemde de; Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Ermenistan, Lübnan ile Kafkaslar'da bu ışık görülmüş ve büyük paniğe neden olmuştu.