Tüm Türkiye'de görülen gizemli ışık hüzmesi gündem oldu!

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde görenleri hayrete düşüren ışığın ne olduğu merak edilirken resmi kaynaklardan halen bir açıklama yapılmadı. 2012 yılında da görülen ve bu sabah saatlerindeki ile birebir aynı ışık hüzmesinin nedeni ise "Acaba yine bir balistik füze denemesi mi?" sorularını akıllara getirdi.

Başta; İstanbul, Sakarya, Ankara, Tokat ve Hatay olmak üzere tüm Türkiye ve dünyanın birçok yerinde görülen esrarengiz ışık hüzmesi günün en çok merak edilen haberlerinden oldu. Yurdun dört bir yanında bu ilginç ışığı gören vatandaşlar kameralarına sarılarak video ve fotoğraf çekmeye çalıştılar. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar ise UFO olduğunu iddia etti.