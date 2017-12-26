Tüm Türkiye'de görülen gizemli ışık hüzmesi gündem oldu!

Tüm Türkiye'de görülen gizemli ışık hüzmesi gündem oldu!

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde görenleri hayrete düşüren ışığın ne olduğu merak edilirken resmi kaynaklardan halen bir açıklama yapılmadı. 2012 yılında da görülen ve bu sabah saatlerindeki ile birebir aynı ışık hüzmesinin nedeni ise "Acaba yine bir balistik füze denemesi mi?" sorularını akıllara getirdi.

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Tüm Türkiye'de görülen gizemli ışık hüzmesi gündem oldu!

Başta; İstanbul, Sakarya, Ankara, Tokat ve Hatay olmak üzere tüm Türkiye ve dünyanın birçok yerinde görülen esrarengiz ışık hüzmesi günün en çok merak edilen haberlerinden oldu. Yurdun dört bir yanında bu ilginç ışığı gören vatandaşlar kameralarına sarılarak video ve fotoğraf çekmeye çalıştılar. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar ise UFO olduğunu iddia etti.

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Tüm Türkiye'de görülen gizemli ışık hüzmesi gündem oldu!

Türkiye’de de sabah erken saatlerde gökyüzünde gözlemlenen ışık hüzmesinin Rusların test ettiği RS-12M tipi balistik füze olduğu ortaya çıktı. Rus Tass Haber Ajansı, bugün erken saatlerde Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bilgisini paylaştı.

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Tüm Türkiye'de görülen gizemli ışık hüzmesi gündem oldu!

Bugün Hazar Denizi’nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi. Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında Türkiye’de İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görüldü.

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