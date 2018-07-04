Tüm makarnayı tuvalete döktü sonra yedi bu midesizliği paylaştı

Birazdan göreceğini bu fotoğraflar, ne kadar mantık ararsanız arayın, bulamayacaksınız. Neden çekildiği veya neden yapıldığı anlaşılmayan ancak sosyal medya da yayılınca herkesi şoke eden o fotoğraflara gülmeden geçemeyeceksiniz. İşte neresinden bakarsanız bakın, herhangi bir mantık bulamayacağını o fotoğraflar.