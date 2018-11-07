Tüm gözler oradaydı: Rusya'dan ilk yorum!

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere ABD Kongresi ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi. ABD Kongresi ara seçimlerinde muhalefetteki Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlüğü elde ettiğini hatırlatan Uşakov, “Seçimlerin sonucu herkes için aşağı yukarı beklendiği gibi oldu. Amerikan siyasi pratiği göz önüne alındığında başka bir sonucu öngörmek zor olurdu” dedi.

Uşakov, "Seçimlerin Rus-Amerikan ilişkilerinin gelişimi üzerindeki etkisine gelince, bunun ilişkileri nasıl etkileyeceğini beklemeliyiz ve görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"BEYAZ SARAY'IN SİYASETİNİ DAHA FAZLA ETKİLEMEK..."

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde Demokratların üstünlük sağlamasıyla ilgili, "Demokratların ek olarak kazandığı gücü Beyaz Saray'ın siyasetini daha fazla etkilemek için kullanacaklarını varsayıyorum" dedi.

Maas, Dışişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, ABD'deki seçimlerin kendileri için de önemli olduğunu belirterek ABD'nin uluslararası alanda verdiği kararların Avrupa'yı doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

Bir gazetecinin "Bu seçimin sonucunda ABD politikasında değişiklikler bekliyor musunuz veya ABD Başkanı Donald Trump'ın pozisyonunun güçlendiğini mi görüyorsunuz?" sorusu üzerine Maas, etkilerin nasıl olacağının gelecek haftalarda görüleceğini belirtti.

Maas, "Demokratların ek olarak kazandığı gücü Beyaz Saray'ın siyasetini daha fazla etkilemek için kullanacaklarını varsayıyorum. Ne ölçüde etkisi olacağı görülecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"BİRLİK İÇİNDE AVRUPA"

Avrupa Birliği'nin (AB) ek vergileri önleme, güvenlik ve iklim gibi konularda hareket etme yeteneğini göstermesi gerektiğini ifade eden Maas, "Atlantik’in bu tarafında 'Önce Amerika' sloganına bir cevap bulmamız lazım. Bu cevabın "Birlik içinde Avrupa" olması gerek. Avrupalılar olarak daha da yakınlaşmalıyız" şeklinde konuştu.

Daha fazla karmaşık hale gelen bir dünyada ABD olmadan sorunlara çözüm bulunamayacağını belirten Maas, "ABD, transatlantik ilişkilerdeki tüm zorluklara rağmen bizim Avrupa dışındaki en önemli partnerimiz olarak kalacak" diye konuştu.

Maas, bu 'değerli partnerliği' korumak istediklerini, bu nedenle de ilişkilerde seçimlerden sonra da bir değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.

ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senatodaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar elde etmişti.