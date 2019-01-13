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Tüm dünyada aranıyordu: 39 yıl sonra yakalandı!

Tüm dünyada aranıyordu: 39 yıl sonra yakalandı!

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, İtalya'da 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Battisti'nin, İtalyan müfettişlerden oluşan özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya'da gözaltına alındığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 22:48 - Güncelleme: 13-01-2019 22:48

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Cesare Battisti'nin 'mümkün olan en kısa sürede' İtalya'ya iade edileceğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Battisti'nin, 'İtalya'nın diplomatik misyonlarının yanı sıra Bolivyalı ve Brezilyalı yetkililerinin kararlı çabaları sonucu yakalandığı' belirtildi. 

Brezilya'da 1 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eski mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 2010'da sığınma hakkı tanıdığı Battisti'yi, İtalya'ya iade etme sözü vermişti. Bolsonaro'nun selefi Michel Temer de geçen aralık ayında eski komünist militanın İtalya'ya iadesini emreden kararnameyi imzalamıştı.  Brezilya polisi, Battisti'nin 2015'ten bu yana yaşadığı Cananeia'daki evine baskın düzenlemiş ancak eski militanı bulamamıştı.

Geçmişte Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, Brezilya'ya gitmeden önce bir süre Fransa ve Meksika'da yaşamıştı. Battisti, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

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