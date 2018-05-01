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Tüm dünya şokta! Eski milli futbolcu terör listesinde

Tüm dünya şokta! Eski milli futbolcu terör listesinde

Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike ile bin 528 kişinin üçüncü kez "terör listesine" alındığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 08:46 - Güncelleme: 01-05-2018 08:46

Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kahire Ceza Mahkemesi, eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de arasında olduğu bin 529 kişiyi 5 yıl için terör listesine aldı. Terör listesine alınan isimler, "rejimi güç kullanarak değiştirmek ve silahlı kuvvetler, polis ve yargı kurumlarına saldırmak" gibi suçlamalarla itham ediliyor.

KARARA İTİRAZ EDEBİLECEKLER
Terör örgütleri ve teröristlerin mallarına el konulmasına izin veren yeni yasaya göre, terör listesine alınan isimler, Temyiz Mahkemesi yerine Acil İşler Mahkemesinde karara itiraz edebilecek. Aynı mahkeme, geçen yıl ocak ve haziran aylarında da Ebu Terike ile İhvan liderlerinin arasında olduğu bu isimleri terör listesine almış ancak karar Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. 

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANIYOR
Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin ülkeden çıkışı veya yurt dışında ise ülkeye girişi yasaklanıyor.

ESKİ FUTBOLCU DA LİSTEDE
Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Muhammed Ebu Terike'nin mal varlığına da üç yıl önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el konulmuştu.

Mısır'da terör örgütleri ve teröristlere ait mallara el konulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak 22 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 01 Mayıs 2018 10:03 Aynen bizdeki Hakan ŞÜKÜR gibi. İkisi de güç kullanarak rejimi değiştirmek suçundan.

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