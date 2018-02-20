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Tüm dünya için büyük tehlike: Yetersiz kalıyor!

Tüm dünya için büyük tehlike: Yetersiz kalıyor!

Dünya genelinde enerji dağıtım sektöründe faaliyet gösteren firmaların siber güvenlik sistemlerinin şirket ihtiyacını karşılamakta yetersiz olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 17:55 - Güncelleme: 20-02-2018 00:25

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY tarafından yayımlanan Küresel Bilgi Güvenliği 2017-2018 Araştırması'nda, enerji dağıtım sektöründe risklerin anlaşılması ve yönetiminin giderek zorlaştığı ifade edildi. 

Dünya genelinde yaklaşık bin 200 büyük ölçekli enerji şirketi yöneticisinin anket yoluyla katıldığı araştırmada,"Enerji dağıtım sektörü firmalarının tamamı, siber güvenlik sistemlerinin şirket ihtiyacını karşılamadığını belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 85'i ise şirketlerinde düzenli olarak kriz senaryolarını test eden ve olası bir siber güvenlik ihlaline karşı etkin kriz yönetimi sağlayacak bir program olmadığını kaydediyor" bilgisine yer verildi. 

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş, siber güvenliğin şirket stratejisinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini kaydetti. 

Baykuş, araştırma sonuçlarının şirketlerin gelişmiş siber saldırılarla baş etmede yetersiz kaldığına işaret ettiğini belirterek, "Siber tehditlere karşı dirençli bir yapı oluşturulmasında şirketlerin öncelikle kurum genelinde benimsenen kapsamlı bir risk yönetimi stratejisine sahip olmaları gerekiyor.

Siber güvenlik yönetim stratejisinde, karmaşıklaşan tehditler karşısında çok katmanlı bir yaklaşımla hareket edilmesi ve başarısı kanıtlanmış öncü uygulamaların kullanılması önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Komünist Öğrenci 19 Şubat 2018 18:42 Büyük tehlike: “Deniz Yücel Vak’ası” ortada Türkiye falan kalmadığını, kalamayacağını herkese öğretmiş olmalı.

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