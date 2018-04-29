Tüm dünya bu fotoğrafı konuşmuştu: Bakın ne oldu?

Bild gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanın kaldırıldığını iddia etti.

Tüm dünya bu fotoğrafı konuşmuştu: Bakın ne oldu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine meşe fidanı dikmişti. Alman gazetesi Bild, Macron’un iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen meşe fidanının Beyaz Saray’ın bahçesinden kaldırıldığını iddia etti.

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Tüm dünya bu fotoğrafı konuşmuştu: Bakın ne oldu?

ABD ve Fransız arasındaki dostluğu haberleştiren gazete, haberde "Trump ve Macron'un diktiği ağaç nerede?" başlığını kullandı. Haberin devamında dostluk ağacının yerinde yalnızca sarı bir lekenin kaldığı belirtildi.

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Tüm dünya bu fotoğrafı konuşmuştu: Bakın ne oldu?

Meşe ağacının Fransızlar tarafından hediye edildiğine değinilen haberde, basına dostluk pozları veren liderlerin ajanslar aracılığıyla dünyaya verdikleri anların bir senaryodan ibaret olduğu öne sürüldü.

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Tüm dünya bu fotoğrafı konuşmuştu: Bakın ne oldu?

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı Fransızların yanında yer alan ABD'ye bir şükran işareti olan ağacın Beyaz Saray'da varlığının bir hafta bile sürmediğine işaret edildi.

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