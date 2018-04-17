Tüm araçlara takılacak! Olay yaratan o takip sistemi geliyor

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de sürücü davranışlarından kaynaklı trafik kazaları ve trafikte kilitlenmeye neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor. Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araç içinden incelenecek. Bu sistem daha önce de gündeme gelmiş ve 'Kişisel hak ve özgürlükleri' kısıtlayacağı için kamuoyundan sert tepki almıştı. Sistem bu kez 'FETÖ engelledi' denilerek yeniden piyasaya sürülüyor. Denilene göre bu söylemle itirazların önü kesilmek isteniyor. İşte her adımınızı izleyecek olan takip sistemi;