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Tülin Şahin kaç yaşında evlilikleri ilk eşi Mehmet Özer kimdir?

Tülin Şahin kaç yaşında evlilikleri ilk eşi Mehmet Özer kimdir?

Bir dönemin en popüler mankenlerinden biri olan Tülin Şahin kimdir, kaç yaşında ve eski eşi kimdir soruları merak konusu oldu. Aslen Danimarkalı olan ve 1980 doğumlu olan güzel modacı Tülin Şahin 39 yaşında. 12 yıldır Mehmet Özer ile evli kalan Tülin Şahin aralarında bebek krizi çıkınca boşanma kararı aldı. Tülin Şahin'in çocuğu yok

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:10 - Güncelleme: 23-01-2019 10:10

Bir döneme damga vuran fiziği ile yürel hoplatan ünlü manken Tülin Şahin kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Podyumlarda bir dönem rüzgar gibi esen Tülin Şahin aslen Danimarkalı ve 39 yaşında. Aşçı olan eski eşi Mehmet Özer ile dillere destan bir aşk yaşayan eski manken aralarında bebek krizi çıkınca 12 yılllık evliliklerini bitirme kararı aldı. 

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR: 13 Aralık 1980, Danimarka, Odense, Türk asıllı moda tasarımcısı, sunucu, oyuncu, yazar ve manken.

Tülin Şahin, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. Bir alışveriş merkezinde keşfedildi ve ardından profesyonel mankenlik için 1998 yılında Paris'e gitti.

Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için geldi. Ailesi Sivaslıdır. ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anılmıştır.

Eşi Mehmet Özer ile çok sayıda hayır işinde bulunan ünlü manken, 2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss adlı bir site kurdu.Bunların yanı sıra konsept ve marka danışmanlığı ile birlikte freelance moda editörlüğü de yapmaktadır.


Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1986'da Olacak O Kadar'da, 1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır. 

2004 yılında Acun Firarda'yı Acun Ilıcalı ile beraber sunmuştur.Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveçce, Norveçce, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir.

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