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Tülin Özen kimdir kaç yaşında Ufak Tefek Cinayetler veda detayı

Tülin Özen kimdir kaç yaşında Ufak Tefek Cinayetler veda detayı

Tülin Özen kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Ufak Tefek Cinayetler dizisini izleyenler tarafından merak edilidi. Dizide 4 yakın arkadaştan biri olan Arzu karakterine hayan veren Tülin Özen diziden ayrılıyor mu diye merak ederken yönetmenden veda haberi geldi. Arzu diziden ayrılıyor, son bölümde geçirdiği kaza Arzu yani Tülin Özen'in sonu oluyor.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 13:50 - Güncelleme: 31-10-2018 13:50

Tülin Özen kimdir, Ufak Tefek Cinayetler dizisinden ayrılıyor mu soruları dizinin son bölümünü izleyenlerin gündeminde. 2 sezondur Star TV'de devam eden ve büyük ilgi gören dizide son bölümde olay bir ayrılık yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'yu oynayan Tülin Özen final sahnesinde yaptığı kaza ile diziye veda ediyor. Akıllarda acaba yaşayacak mı sorusu dolaşırken bu ihtimalleri bitiren açıklama ise yönetmenden geldi. Yönetmen Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun öldüğü instagram hesabından veda mesajı ile doğruladı. Tülin Özen Ufak Tefek Cinayetler dizisinden ayrılmış oldu. 

YÖNETMENDEN ARZU'YA VEDA PAYLAŞIMI: Öte yandan dizide Arzu'nun kızı Nilay'ı canlandıran Aslıhan Kapanşahin ve yönetmen Ali Bilgin de Özen'e bu paylaşımlarla veda etti.

İşte Arzu'nun ölüme gittiği final sahnesi...

TÜLİN ÖZEN KİMDİR: Tülin Özen, 24 Aralık 1980 tarihinde İskenderun'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Annesi ve babası mühendistir. Bir kız kardeşi vardır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken fiziği ve kimyası iyi olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik mühendisliğini gitmiş. 3.sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarına girmiş ve kazanmış ailesine kazandığını söyleyip okulunu 3. sınıfta bırakmış ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir.

Okurken devlet tiyatrosunda oyunlarda oynamaya başladı.2004 yılında Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği "Meleğin Düşüşü" adlı sinema filminde oynadı. Bol ödül alan bu filmde Tülin Özen de En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.2013 yılında "Aldırma Gönül" adlı dizide oynadı. Yine aynı yıl "Mavi Dalga" adlı sinema filminde Ayris Alptekin, Onur Saylak,Barış Hacıhan, Hazal Kaya ile birlikte oynamıştır.Tülin Özen, 2014 yılında Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan "Pek Yakında" sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven,Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Grudave Ülkü Duru gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Ödülleri :2004 – 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu-Meleğin Düşüşü2005 – 11. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu-Meleğin Düşüşü2005 – 16. Ankara Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu-Meleğin Düşüşü2008 - Sadri Alışık Ödülleri, En iyi yardımcı kadın oyuncu-Vicdan2009 - Adana Altin Koza Film Senligi, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Vicdan2009 - Siyad Ödülleri,En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-VicdanFilmleri ve Dizileri :2017 - Ufak Tefek Cinayetler (Arzu) (TV Dizisi)2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)2013 - Mavi Dalga (Ceylan) (Sinema Filmi)2013 - Aldırma Gönül (Gönül) (TV Dizisi)2012 - Yük (Zeynep) (Sinema Filmi)2012 - Karnaval (Demet) (Sinema Filmi)2011 - Üsküdar'a Giderken (Ayşe) (TV Dizisi)2011 - Mi Hatice (Kısa Film)2011 - Bizim Yenge (Zeyno) (TV Dizisi)2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (TV Dizisi)2009 - Bal (Anne) (Sinema Filmi)2009 - 11'e 10 Kala ( ) (Sinema Filmi)2008 - Vicdan (Songül) (Sinema Filmi)2008 - Süt (Köylü Kız) (Sinema Filmi)2008 - Cennetin Çocukları (Cennet) (TV Dizisi)2007 - Yumurta (Sahaftaki kadın) (Sinema Filmi)2005 - Beyaz Gelincik (Meryemce Aslanbaş) (TV Dizisi)2004 - Meleğin Düşüşü (Zeynep) (Sinema Filmi)2004 - Aynalar (TV Dizisi)2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

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