Tülay Kumaşçı kimdir? Adnan Oktar kediciklerinin erotik ismi

Adnan Oktar ve kedicikleri hergün yeni bir olayla gündem oluyorlar. Adnan Hoca'nın kediciklerinden en meşhur olanı ise Tülay Kumaşçı. Erotik pozları ile meşhur olan Tülay Kumaşçı aslında üniversite mezunu eğitimli biri. 1.71 boyunda olan Tülay Kumaşçı İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunu.

İngilizce bilen Tülay Kumaşçı, modern, çağdaş ve Atatürkçü bir aileden geliyor. Tülay Kumaşçı kedileri çok sevdiğini, namaz kıldığını, kuran okuduğunu ve dünyada en sevdiği güvendiği insanın Adnan Oktar olduğunu söylüyor.

Tülay Kumaşçı Adnan Oktar cemaatine dahil olmasını şöyle anlatıyor;

-Hocamızla bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Kendisini ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim. Bakışlarından, konuşmasından ve genel halinden çok etkilendim. Ben dindar bir kişiyim, bu yüzden hayat felsefem Allah’ın benden hoşnut olması için yaşamak. Çünkü sadece bu dünyada yaşamayacağız, hepimiz bir gün öleceğiz ve çok sevdiğimiz Rabbimize kavuşacağız. Gerçek ve sonsuz hayatımız o zaman başlayacak. Bunu bildiğim için her zaman Allah’ın istediği ve beğeneceği şekilde yaşamak istiyorum.

AİLEM BENİ DESTEKLİYOR : Ailem her zaman için bana derin bir sevgi ve saygıyla yaklaşmış, seçimlerimi ve hayat tarzımı daima desteklemiştir. Ayrıca Hocam Adnan Oktar’ı şahsen tanır, çok sever ve saygı duyarlar. Her fırsatta benim üzerimde çok emeği olduğunu, benim Hocamızın yanında olmamdan, Allah aşığı olarak sürdürdüğüm yaşantımdan gurur duyarlar.

GÜNE NAMAZLA BAŞLIYORUM: İşim gereği yüksek tempolu bir hayatım var. Sabah namazından sonra uyumuyorum. Güne başlamadan önce mutlaka Kuran okurum. Daha sonra işlerimle ilgilenirim. Çok okurum ve gündemi takip ederim. Bunun yanında hocamızın sohbetlerine katılıyorum. Eve geldiğimde mutlaka spora da zaman ayırmaya çalışıyorum.



ESTETİK YOK İDDİASINDA: Nişantaşında oturan Tülay Kumaşçı hiç estetik yaptırmadığı iddiasında. Ama her nasılsa tıpkı diğer kedicikler gibi slikonlu göğüslere ve kalçalara sahip.