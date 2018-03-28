Tükürülen pizzayı yiyen kişi konuştu

Eskişehir’de pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak içine tükürdü. Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile de kaydeden kurye, güvenlik kameralarını fark etmedi. Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye daha sonra pizzayı müşteriye teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ortaya çıkan bu olayın sonrasında İHA mikrofonlarına konuşan Hüseyin Alyüz ve Avukatı Kemal Sayılır’dan bir açıklama geldi. Pizzaya tüküren şahsa dava açan Alyüz, yaşanan olayı anlattı.

Olayı anlatan mağdur Hüseyin Akyüz, “Bir pizza siparişi verdim gece saat 11.30’da. Telefonla konuştuğum bayan arkadaşla aramada sadece şöyle konuşma geçti, nasıl bir pizza istediğimi söyledim ve kendisi bana adres sordu. Ben yaklaşık7-8 yıldır aynı adreste oturuyorum. Adresi sorması üzerine bende, ‘Hanımefendi benim adresimin orada olması gerekiyor, neden adresim kayıtlı değil’ şeklinde bir soru sordum. Hanımefendi de böyle bir kaydın bulunmadığını, tekrar adresi istediğini söyledi. Benim kendileriyle konuşmam bu kadar. Yaşanılan olay bundan sonrasında başladı. Bizim binamızda her katta güvenlik kamerası var. Bina sahibinin yeğeni zaten binamızda 1’inci katta oturuyor. O arkadaşın dairesinde duruyor güvenlik kameraları. Bir hırsızlık, bir güvenlik zaafı olmaması nedeniyle binada o arkadaşın dairesinde duruyor. Sonra yukarı çıkarken birinci katta duraksamış bu pizzayı getiren kişi. Kameranın da çok yanıp sönmesinden dolayı da bir iki ses de duymuş 1’inci kattaki komşu. Kameraya yaklaştığında bir hareket yaptığını görmüş. Pizzayı açmış, içine tükürdüğünü görmüş. Sonra kapıyı açmış yukarı çıkmaya başlayınca yakalayamamış. Daha sonra arkasından bağırmış ‘Pizza kime geldiyse yemesin’ diye. Böyle bağırınca da ben 5’inci katta oturduğum için kendim duymuyorum. Daha sonra tekrar içeri girip kameradan tespit ediyor hangi kata çıktığını. Bir katta iki kişiyiz zaten önce karşı komşumu arıyor, daha sonra beni arıyor. Bende meşgule attım telefonu çok önemli bir şey olmadığını düşündüğümden. Daha sonra pizzadan 1-2 dilim yedim. Tam üçüncü dilimi ısırdığımda bana mesaj geldi ‘Pizzayı yeme’ diye. Daha sonrasında indim aşağıya hayırdır ne oldu diye, görüntülere baktıktan sonra böyle bir şey ile karşılaştım” ifadelerini kullandı.

  • Güncel 28 Mart 2018 16:15
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