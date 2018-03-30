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Tüketiciye kötü haber! Elektriğe zam geldi

Tüketiciye kötü haber! Elektriğe zam geldi

Elektirik fiyatlarına Nisan ayından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Son zam Ocak ayında yapılmıştı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:05 - Güncelleme: 30-03-2018 15:05

Elektrik fiyatlarına ortalama yüzde 2,89 zam geldi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektrik zammı 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren zam geçerli olacak.

Meskenler için uygulanan elektrik tarifesi yılın başında bir kilovatı 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Bugün Resmi Gazete’de çıkan yeni kararla konut için kilovat 37.1251 kuruşa çıkarıldı. Sanayide kullanılan elektrik için ise farklı tarifeler devreye girdi.

Zam oranlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2,89 zam yapıldı" denildi.

EPK BAŞKANI AÇIKLADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, EPDK'nin son kurul toplantısında zam kararı aldıklarını söyledi. Yılmaz, elektrikte ortaya çıkan maliyet artışlarının biriktirilerek yıl sonunda toplu bir zam olarak yansıtılmasının doğru bir uygulama olmayacağına işaret ederek, "Bu durumdan hem vatandaşımız zarar görür hem de sektörümüz. İhtiyaç hasıl olması halinde küçük düzeyli bu tip fiyat artışlarını uygulamak hem tüketicimiz hem de sektörümüz için daha doğru olacaktır." diye konuştu.

Elektrik fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiğini ve dövizde yaşanan artışlar gibi unsurların bu maliyetleri etkilediğini belirten Yılmaz, "Son yaptığımız kurul toplantısında görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan nihai fiyatlarda, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ortalama yüzde 2,89 artış ihtiyacı hasıl olduğunu gördük." dedi.

YILBAŞINDA ZAM GELMİŞTİ: Elektriğe en son zam Ocak 2018'de yapılmıştı. Yüzde 8.5 olarak gerçekleşen zam 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmaya başlamıştı. Bir önceki zam ise 1 Ocak 2016 tarihinde yüzde 6.8 olarak yapılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • KAZIK MI 30 Mart 2018 16:10 yıl içindede asgari ücrete zam niye yapılmıyor? her şeye zam var bi buna yok değil mi?

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