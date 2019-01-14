TÜİK kritik veriyi açıkladı 4 ay üst üste geriliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı sanayi üretimi rakamlarını açıkladı.
Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,3 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.
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