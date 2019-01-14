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TÜİK kritik veriyi açıkladı 4 ay üst üste geriliyor

TÜİK kritik veriyi açıkladı 4 ay üst üste geriliyor

TÜİK, Kasım ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Böylece sanayi üretimi 4 ay üst üste gerilemiş oldu.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 10:06 - Güncelleme: 14-01-2019 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı sanayi üretimi rakamlarını açıkladı.

Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,3 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • üç harfli'lik 14 Ocak 2019 10:23 her geçen ay üretim azalıyor ama ne hikmettir bilemem, her gecen ay ihracat oranları da artıyor. yahuu üretimin azaldığı bir yerde ihracat nasıl artıyor??? hele hele üretim hammaddesinin %70i ithalata dayalı olduğunu da hesaba katarsak, nasıl oluyor da ihracat zirve yapıyor??

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