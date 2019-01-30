Tuhaflığı fark edince yaptığı bakış sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin Georgia eyaletinin merkezinde yer alan Macon şehrinde kayda geçen bir kedinin ilginç anları izleyenleri güldürdü. Banyo yaparken suya banyo bombası atan bir kişi, kedisinin o anlarını kaydetti.

Suya atılınca hemen tepkimeye girip erimeye başlayan banyo bombasının hareketlerini fark eden kedi, iki ayağı üzerinde meraklı bakışlarla durumu izleyerek tepki verdi.

"BUNU DAHA ÖNCE HİÇ YAPMAMIŞTI" Söz konusu videoyu çeken kişi, banyo bombalarının nasıl olduğunu soran bir arkadaşına göndermek için videoyu çekiyordu. Açıklamasında ise “Kedim Oliver'in tuvalete girdiğini bile bilmiyordum, ama gözümün önünde turuncu bir hareket gördüm ve arka ayaklarının üzerinde çok endişeli halini görmek için bakmaya başladım. Bunu daha önce hiç yapmamıştı” dedi.